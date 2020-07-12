İbrahim Üzülmez: 'Galatasaray'ı daha farklı yenebilirdik'

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK"

Galatasaray'ı daha farklı yenebileceklerini vurgulayan Üzülmez, "Müthiş oynadık, sıfır hatayla bitirdik. Kazanmamıza rağmen biraz daha final paslarını iyi yapabilseydik; Galatasaray'ı farklı da yenebilirdik. Biz haddimizi bilerek, bize yakışan şekilde oynadık. Kalan maçlarımızı da kazanarak bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz, neden olmasın diyoruz." dedi.



"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPARIZ"



Karşılaşma öncesinde Ante Kulusic ile Gerson Rodrigues arasında yaşanan tartışma için de konuşan genç teknik adam, "Rodrigues ile olan sıkıntısı takım kaptanı Ante ile ilgili olan bir durum, detaylarını hafta içi anlatırız zaten. Galatasaray karşısında Rodrigues'in eksikliğini hissetmedik, başkanla konuşacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



