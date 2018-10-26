Hleb: 'Barcelona'ya transferim hataydı'

Bir dönem Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği formaları giyen, 2008 yılında Arsenal'den Barcelona'ya transferinden pişman olduğunu söyledi.İngiliz basınına konuşan Hleb, "İnsanlar bana neden Arsenal'den ayrıldığımı soruyor. Aslında bu soruyu ben de kendime soruyorum; 'Neden Arsenal'den ayrıldım?" dedi.Hleb sözlerini, "Barcelona'ya imza atmam bir hataydı. En iyi yıllarımı kaybettim. Bazı hatalar yaptım ve elimden geleni sahaya koyamadım" şeklinde sürdürdü.Guardiola ile anlaşamadığını vurgulayan Belaruslu yıldız, "Henry bana evinde boş oda verdi. Arsenal'in maçlarını birlikte izledik. Oynamak istiyordum ancak Guardiola, beni oynatmıyordu." dedi.