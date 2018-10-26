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Hleb: "Barcelona'ya transferim hataydı"

Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Aleksandr Hleb, kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hleb: 'Barcelona'ya transferim hataydı'
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26 Ekim 2018 06:00
Bir dönem Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği formaları giyen Aleksandr Hleb, 2008 yılında Arsenal'den Barcelona'ya transferinden pişman olduğunu söyledi.

"NEDEN AYRILDIM?"

İngiliz basınına konuşan Hleb, "İnsanlar bana neden Arsenal'den ayrıldığımı soruyor. Aslında bu soruyu ben de kendime soruyorum; 'Neden Arsenal'den ayrıldım?" dedi.

"İMZA ATMAM HATAYDI"

Hleb sözlerini, "Barcelona'ya imza atmam bir hataydı. En iyi yıllarımı kaybettim. Bazı hatalar yaptım ve elimden geleni sahaya koyamadım" şeklinde sürdürdü.

"BENİ OYNATMIYORDU"

Guardiola ile anlaşamadığını vurgulayan Belaruslu yıldız, "Henry bana evinde boş oda verdi. Arsenal'in maçlarını birlikte izledik. Oynamak istiyordum ancak Guardiola, beni oynatmıyordu." dedi.

 

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