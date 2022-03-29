Henry Onyekuru, İstanbul için hazırlanıyor!

Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru ile yollarını ayırma kararı aldı.

, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru, İstanbul için hazırlanıyor!
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29 Mart 2022 10:00
Emre Belözoğlu'nun gözdelerinden olan Henry Onyekuru'nun Olympiakos macerası sona eriyor.

Yunan ekibi performansından memnun olmadığı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

Sportime'ın haberine göre Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i henüz Onyekuru'yla ilgili somut adım atmadı. Haber detayından oyuncunun Olympiakos için en önemli konu olduğu vurgulandı. Yunan devi 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Bu arada Onyekuru'nun İstanbul'a gelmiş olması transfer dedikodularını da artırdı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımlarına özellikle Galatasaraylı taraftarlar beğeni ve yorum yağdırdı.

ONYEKURU'NUN OLYMPIAKOS KARNESİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Henry Onyekuru'nun sadece 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı olan 24 yaşındaki Nijeryalının güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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