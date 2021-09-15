Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 12 oyuncuyu renklerine bağladı

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 12 oyuncuyu renklerine bağladı
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15 Eylül 2021 14:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve Hatayspor Kulübü'ne katılarak isim değişikliğine giden Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay, Aaryn Ellenberg, Dragana Zubac, Gökçe Doğan, Elif Emirtekin, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten, Maddalena Gaia Gorini, Simge Şeker, Lauren Cox, Kalani Brown ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Takımda yer alan İdal Yavuz dışında tüm kadronun değiştiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"2021-2022 sezonuna Hatayspor ailesine katılarak başladık. Geçen sezondan başantrenörümüz Ekin Baş ile sözleşme yenileyip, takım kadrosunu tamamen değiştirdik. Takımımızı, kariyerinde çıkış arayan yetenekli ve ligimizdeki tecrübeli oyunculardan oluşturduk. Bu sezonki hedefimiz ligimizi ilk 8'de tamamlayıp, kulübümüzü play-off'larda ve Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Tüm takımlara sağlıklı, sakatlıksız, tüm taraftarlara da pandemiden arınmış bir sezon dileriz."

Daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor ismini kullanan takım, bir süre önce gerçekleşen kongreyle Hatayspor Kulübüne katılarak Hatayspor ismini almıştı.

 


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