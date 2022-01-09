Harry Maguire: 'MANU'ya kupalar için imza attım'

Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, takıma transfer olma nedenini anlattı.



Maguire, "Manchester United'a kupalar için geldim. Başka bir takımla da sözleşme imzalayabilirdim ama ben Manchester United'a gitmek ve kulübün Ferguson zamanındaki kazanma şekline geri dönmesine yardımcı olmak için imza attım" dedi.



Takımda herkesin elinden geleni yaptığı sürece zaferlerin geleceğini söyleyen İngiliz savunma oyuncusu, "Ben büyürken, idollerim Rooney, Ferdinand ve Vidic'ti ve onların başarılarını tekrar yakalamak istedim. Manchester United'da kaptan olacak kadar şanslıyım ve takımda fark yaratmak için sorumluluk sahibiyim" şeklinde konuştu.





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