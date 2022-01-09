Harry Maguire: "MANU'ya kupalar için imza attım"

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, İngiliz devine transfer olmasındaki ana sebebin kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Harry Maguire: 'MANU'ya kupalar için imza attım'
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09 Ocak 2022 16:20
Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, takıma transfer olma nedenini anlattı.

Maguire, "Manchester United'a kupalar için geldim. Başka bir takımla da sözleşme imzalayabilirdim ama ben Manchester United'a gitmek ve kulübün Ferguson zamanındaki kazanma şekline geri dönmesine yardımcı olmak için imza attım" dedi.

Takımda herkesin elinden geleni yaptığı sürece zaferlerin geleceğini söyleyen İngiliz savunma oyuncusu, "Ben büyürken, idollerim Rooney, Ferdinand ve Vidic'ti ve onların başarılarını tekrar yakalamak istedim. Manchester United'da kaptan olacak kadar şanslıyım ve takımda fark yaratmak için sorumluluk sahibiyim" şeklinde konuştu.


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