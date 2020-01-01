Harden, Durant'in büyüklüğüyle "rekabete girmek" istemiyor!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takım arkadaşı Kevin Durant'in büyüklüğüyle rekabete girmek gibi bir arzusu olmadığını söyledi.



Harden, Durant'le yaptığı işbirliği ve Nets'teki rolü hakkında konuştu.



New York Daily News'ten Kristian Winfield'e göre Harden, Durant ve 'büyüklüğü' ile rekabete girmek istemediğini, yalnızca Nets'in kazanmasına ve takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmeye yardım etmek istediğini belirtti:



"James Harden, Kevin Durant'ın Tanrı vergisi büyüklüğüyle rekabete girmeye çalışmadığını söylüyor. Onun görevi, Durant ve Kyrie Irving dahil tüm takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmek."



Nets'in başantrenörü Nash, Harden'ın Brooklyn'i "daha iyi bir takım" yaptığını ekledi:



"James takım arkadaşları için pozisyon yaratıyor, onları daha iyi hale getiriyor. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin, bizi daha iyi bir takım yapıyor."



Harden geçtiğimiz gece Milwaukee Bucks karşısında 34 sayı ve 12 asist kaydederek, Durant'in 30 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansına destek olmuş ve ekibin 125-123 galibiyete ulaşmasında büyük rol oynamıştı.



