Haller: "Goller tesadüf değil, tecrübe"

Ajax'ın Fildişili golcüsü Sebastien Haller, Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Haller: 'Goller tesadüf değil, tecrübe'
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24 Kasım 2021 23:51
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup olduğu Ajax'ın futbolcusu Sebastien Haller, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş karşısında iki gole imza atan Haller, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Attığım goller tecrübeden geliyor. Attığım ikinci golü, üçüncü defa aynı şekilde kaydediyorum. Bu şans değil, pozisyonlar oluşturuluyor. Ne kadar oynarsan o kadar tecrüben artıyor. Doğru zamanda, doğru yerde oluyorsun." diye konuştu.

Haller, takımdaki herkesin rolünü en iyi şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Takım arkadaşı Onana'nın cezasını tamamlamasının ardından görev almasıyla ilgili soruya Haller, "Onun için güzel oldu. Ona iyi bir dönüş hediyesi verdik." yanıtını verdi.


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