Halkbank'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Jastrzebski Wegiel

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında 29 Ocak Çarşamba günü sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Polonya'daki ilk maç ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Grupta lider Jastrzebski Wegiel 3'te 3 yaparken, son sıradaki Halkbank'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.
Halkbank, gruptaki son iki maçını deplasmanda oynayacak.
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TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Polonya'daki ilk maç ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Grupta lider Jastrzebski Wegiel 3'te 3 yaparken, son sıradaki Halkbank'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.
Halkbank, gruptaki son iki maçını deplasmanda oynayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın