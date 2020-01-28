Halkbank'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Jastrzebski Wegiel

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Jastrzebski Wegiel'i ağırlayacak.

Haber; AA
Halkbank'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Jastrzebski Wegiel
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28 Ocak 2020 16:36
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında 29 Ocak Çarşamba günü sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Polonya'daki ilk maç ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Grupta lider Jastrzebski Wegiel 3'te 3 yaparken, son sıradaki Halkbank'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.

Halkbank, gruptaki son iki maçını deplasmanda oynayacak.

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