'Hakem, VAR'ın önünü kesti!'

Beşiktaş'ın 23. dakikada iptal edilen gol ile ilgili paylaşımı https://t.co/oOJovPWxXX



— Sporx (@sporx) December 24, 2020

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü karşısında 23. dakikada atılan ancak iptal edilen gol ile ilgili yayıncı kuruluştan flaş bir hamle geldi.Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi. Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.Programda konuşan Güntekin Onay, "." ifadelerini kullandı.