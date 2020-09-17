UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers, İtalyan ekibi Milan'ı konuk etti.
Tallaght Stadyumu'nda oynana karşılaşma Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.
Tallaght Stadyumu'nda oynana karşılaşma Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.