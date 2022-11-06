Hadziahmetovic: 'Bizim için çok zordu'

Konyaspor'un başarılı isimlerinden Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan Hadziahmetovic, şu ifadeleri kullandı;



"Bizim için çok zor bir maçtı. Özellikle 2-0 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Trabzonspor karşısında iyi bir takım karakteri ortaya koydu. 1 puanı almış olduk. Bu mücadeleyle devam etmek istiyoruz."





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