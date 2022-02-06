Güven Yalçın: 'Mutlu değiliz'

Beşiktaş'ın hücum oyuncularında Güven Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Puan kaybı hakkında konuşan Güven Yalçın "1 puandan ötürü mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Coşkulu taraftarın önünde kazanmak isterdik. Çok coşkulu bir taraftar vardı. Teşekkür ediyoruz. Maalesef top girmedi. Çok çalıştık, çabaladık ama olmadı." dedi.



Yedek kalması hakkında açıklama yapan Güven Yalçın "Özel çalışmaları hepimiz yapıyoruz. Hepimiz oynamak istiyoruz. Hocanın kararına saygı duyuyoruz. Kim oynarsa elinden geleni veriyor. Ben de forma şansı bulunca %100'ümü veriyorum." ifadelerini kullandı.





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