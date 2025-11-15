Güneysuspor, Köyceğiz Belediyespor'u mağlup etti!

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Köyceğiz Belediyespor'u 38-35 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-14 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı.
Bu arada, müsabakanın 57. dakikasında skorboardun arızalanması nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-14 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı.
Bu arada, müsabakanın 57. dakikasında skorboardun arızalanması nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu.