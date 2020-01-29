Guardiola seyirci sayısının düşmesine endişelendi

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Manchester United ile Lig Kupası'nda karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde açıklama yaptı.Düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, son Fulham maçında 55 bin kişilik Ettihad tribünlerinin 33 bine kadar dolmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Manchester United maçında stadın dolmasını umduğunu söyleyen Guardiola," sözlerini kullandı.Bilindiği gibi Manchester City, Manchester United'ı ilk maçta deplasmanda 3-1 yenmişti.Federasyon Kupası'nda Fulham'a karşı 39223 kişiye karşı oynayan Manchester City, o maçta rakibini de 4-0 yenmişti..