Guardiola seyirci sayısının düşmesine endişelendi

Pep Guardiola, Manchester City taraftarını Manchester United maçına çağırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Guardiola seyirci sayısının düşmesine endişelendi
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29 Ocak 2020 04:07
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Manchester United ile Lig Kupası'nda karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde açıklama yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, son Fulham maçında 55 bin kişilik Ettihad tribünlerinin 33 bine kadar dolmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Manchester United maçında stadın dolmasını umduğunu söyleyen Guardiola, "Taraftarımızdan özür dilerim. Onları kırma niyetim hiç olmadı. İşimizi yapmamızın tek nedeni ünvanlar değil. Taraftar stada gelip bu oyunun tadını çıkarmalı. United maçında umarım daha kalabalık oluruz" sözlerini kullandı.

Bilindiği gibi Manchester City, Manchester United'ı ilk maçta deplasmanda 3-1 yenmişti.

Federasyon Kupası'nda Fulham'a karşı 39223 kişiye karşı oynayan Manchester City, o maçta rakibini de 4-0 yenmişti..

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