GSB KYK burs sonuçları 2025-2026: GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Öğrenciler geri sayıma başladı

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için on binlerce üniversiteli GSB'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, KYK bursunun bu yıl ne kadar olacağını da merak ediyor. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.

Her yıl olduğu gibi değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu, gelir seviyesi, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları inceleniyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı fakat 2025–2026 dönemi sonuçlarının da yine Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç ekranı açıldıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem tamamlanmadığı sürece hak kazanılsa bile ödemeler başlamıyor.

Ödemeler, ilk aşamada geriye dönük olacak şekilde hesaplara aktarılıyor ve öğrencilerin banka hesap bilgileri e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.