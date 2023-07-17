New Orleans Pelicans Pelicans genel menajeri David Griffin, takımın Zion Williamson'ı takas etmeyi "bir kez bile olsun" düşünmediğini söyledi.



Bu yaz Pelicans'ın potansiyel olarak Zion'ı takas edeceğine dair bazı söylentiler çıkmış olsa da, Griffin, ekibin yıldız oyuncusu için asla takas arayışında olmadığını belirtti:



"Bence talihsiz olan, kendisinin linkteki başlıkta ne derse desin tıklanma alacak bir isim olması. Zion çoraplarını giyse tıklanma alacak biri. Bu da insanların söylenti çıkarmasını cidden kolaylaştırıyor çünkü tıklanma almak için söylediklerinizin gerçeğe dayanmasına gerek yok. Genel olarak bu sadece spor için geçerli değil, tüm platformlar için geçerli. Artık gerçeğin ne olduğunun bir önemi yok.



Ne yazık ki Zion da insanların büyük ilgi gösterdiği ve hakkında pek çok hikaye uydurduğu biri. Zion'ın adının geçtiği tek bir takas görüşmemiz bile olmadı."



Williamson, Pelicans formasıyla bir önceki normal sezonda çıktığı 29 maçta 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



