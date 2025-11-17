Göztepe'de alkışlar Lis'e

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl müthiş performansıyla kalesinde devleşti.



Avrupa yarışı veren Göz-Göz, 12 maçta kalesinde yalnız 6 gol gördü. Lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda en büyük alkışı Lis haketti.



Kritik maçlardaki kurtarışlarıyla takımını ipten alan 28 yaşındaki eldiven, ikinci haftadaki Fenerbahçe randevusunda uzatma dakikalarında rakipten Talisca'nın penaltısını köşeden çıkarıp Göz-Göz'e beraberliği getirdi. İzmir'de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay'da forma giyen Lis, Başkan Rasmus Ankersen tarafından önce Southampton'a transfer edilmiş ardından 2023'te sarı-kırmızılılara gelmişti. Lis, ilk sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Göztepe'de iki yıldır Süper Lig'de başarıyla görev yaptı.



