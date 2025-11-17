17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Göztepe'de alkışlar Lis'e

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla takımını kalesinde devleşerek Avrupa yarışında önemli katkı sağladı.

calendar 17 Kasım 2025 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl müthiş performansıyla kalesinde devleşti.

Avrupa yarışı veren Göz-Göz, 12 maçta kalesinde yalnız 6 gol gördü. Lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda en büyük alkışı Lis haketti.

Kritik maçlardaki kurtarışlarıyla takımını ipten alan 28 yaşındaki eldiven, ikinci haftadaki Fenerbahçe randevusunda uzatma dakikalarında rakipten Talisca'nın penaltısını köşeden çıkarıp Göz-Göz'e beraberliği getirdi. İzmir'de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay'da forma giyen Lis, Başkan Rasmus Ankersen tarafından önce Southampton'a transfer edilmiş ardından 2023'te sarı-kırmızılılara gelmişti. Lis, ilk sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Göztepe'de iki yıldır Süper Lig'de başarıyla görev yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
