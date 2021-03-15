Göztepe, 5 maç sonra kaybetti

Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, 5 maç sonra kaybetti
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15 Mart 2021 16:05
Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde Gaziantep FK'ye 2-0 yenilmesinin ardından Medipol Başakşehir (2-1), Fenerbahçe (1-0), Kasımpaşa (1-0) maçlarını kayıpsız geçen Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, 5 maç aradan sonra MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi.

MKE Ankaragücü yenilgisiyle 39 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip 9. sıradaki yerini korudu.

Ligde 5 maç sonra gol atamayan ve sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Göztepe'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alpaslan Öztürk bu maçta forma giyemeyecek.



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