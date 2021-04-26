Gökhan Töre opsiyonu kullanmak istiyor

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre, önceki gün Kayserispor karşısında eksikler sebebiyle görev yaptığı forvet hattında mücadeleci bir görüntü sergileyerek alkış aldı.
Skor katkısında bulunamasa da rakip savunmacıları maç boyunca yoğun mücadelesiyle yıpratan Töre, kalan haftalarda eline geçen şansları iyi değerlendirip sözleşmesindeki opsiyonu kullandırmak istiyor.
Skor katkısında bulunamasa da rakip savunmacıları maç boyunca yoğun mücadelesiyle yıpratan Töre, kalan haftalarda eline geçen şansları iyi değerlendirip sözleşmesindeki opsiyonu kullandırmak istiyor.