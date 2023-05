Giresunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakemyönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Sainz, Bajicİrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, BatshuayiFenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.Kadıköy'de de üstünlük Fenerbahçe'deFenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı.Bu sezon Fenerbahçe'ye konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Giresunspor, bugüne kadar bu rekabette üst üste iki galibiyet alamadı.Giresunspor'a konuk olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (3G 3B), Aralık 1972'den (0-1) bu yana bu deplasmandan mağlup dönmüyor (3G 2B).Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor (2B 4M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek aldı.Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Eylül-Aralık 2013 arasından bu yana üst üste altı dış saha galibiyeti alamıyor. Sarı-lacivertli ekibin başında üst üste 6+ deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör ise 2005/06 sezonunda sekiz maçlık seri yakalayan Christoph Daum'du.Süper Lig'deki son 15 maçının birini kazanabilen Giresunspor (5B 9M), son üç karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, Ocak-Şubat 2022 arasından bu yana üst üste dört yenilgi aldığı bir süreç yaşamıyor.Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (2B 1M), bu galibiyetlerin tamamında 2+ gol sevinci yaşadı ancak sadece bir kez gole kapama yapabildi (4-0 vs Konyaspor).Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Fenerbahçe (17). Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir sezonda bu şekilde daha fazla gol bulan tek ekip de yine sarı-lacivertliler (2021/22'de 21 gol).Giresunspor santrforu Riad Bajic, Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maçı geçen hafta gol atamadığı İstanbulspor karşılaşmasında oynadı (10). 90 dakika boyunca rakip kaleye 30 şut gönderen Giresun ekibi, 2014/15 sonrası dönemde 30+ şut çektiği bir maçı kaybeden dördüncü takım oldu (Sivasspor x3, Alanyaspor & Antalyaspor).Fenerbahçe forveti Diego Rossi'nin Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün sekizi maçların ilk yarılarında geldi. Uruguaylı oyuncu, ilk 45 dakikalarda bulduğu gollerin yedisiyle karşılaşmaların açılışını yaptı.Bu sezon Süper Lig'de üç gol atan Ferdi Kadıoğlu, daha önceki iki sezonun toplamında kaydettiği gol sayısını yakaladı (2021/22'de 2 & 2020/21'de 1). Ferdi'nin sarı-lacivertli formayla daha yüksek sayıya ulaştığı tek sezon 2019/20 (4).