Giannis, Bucks'tan takasını istemeyecek!: "Bu asla olmayacak!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'tan asla bir takas talep etmeyeceğini söyledi.



Milwaukee ekibinin, yıldız oyuncunun kontratını uzatmaması dahilinde kendisini takas etmeyeceği de bildirildi.



Bucks'ın sezonu, Miami Heat'e karşı Doğu yarı finalleri serisinde elendiği için sona erdiğinden ötürü, ligin gündemi Giannis'in takımdaki geleceğine çevrildi. ESPN'den Tim Bontemps'e göre, son NBA MVP'si Bucks ile bu sezondan sonra bir süper-maksimum uzatma imzalamaya uygun durumda ve birden fazla kaynak, Milwaukee'nin bir işlem yapmazsa Antetokounmpo'yu takas etmeyeceği konusunda "kararlı".



Antetokounmpo geçtiğimiz gece, Bucks'a tamamen bağlı olduğunu söyledi:



"Böyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Bazıları bir engel görür ve başka bir yöne gider. Ben bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışırım. Takım olarak ve bireysel olarak daha iyi olmalıyız ve gelecek sezon bu noktaya geri dönmeliyiz. Şampiyonluk kazanmak kolay olsaydı, herkes kazanırdı. Biz kaybettik. Herkes de kaybettiğimizi gördü. Hayal kırıklığı yaratan bir durum, ama ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum."



Bucks'ın Antetokounmpo'ya vereceği bir süpermaksimum sözleşme, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde olabilir ve bu miktar, 2021'de serbest ajan olarak Giannis'in başka bir takımdan alabileceğinden yaklaşık 80 milyon dolar daha fazla olur. Bu rakamlar, tahmini 2020-21 sezonu NBA maaş sınırının 109.1 milyon dolar olmasına bağlı.



Bucks, süperstar oyuncu ile yeniden anlaşmazsa ya da gelecek sezonun son takas tarihinden önce kendisini yollamazsa, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olarak kendisini bir hiç uğruna kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.



Heat ve Toronto Raptors'ın, Milwaukee'yi terk etmesi halinde Antetokounmpo'yu almak için önde giden adaylar olarak görüldüğü bildirilmişti. Bu iki takımın şu anda 2021'deki maaş boşluğunda yer tutacağı tahmin edilse de, Giannis'i içeren herhangi bir takas, bu denklemi değiştirebilir.



