Genesio basın toplantısına katılamadı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in Teknik Direktörü Bruno Genesio, maç öncesi basın toplantısına sırtındaki ağrılar nedeniyle katılamadı.
Sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılamayan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yerine yardımcı antrenör Dimitri Farbos, açıklamalarda bulundu.
İlk karşılaşmayı evinde 2-1 kazanan Lille, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılamayan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yerine yardımcı antrenör Dimitri Farbos, açıklamalarda bulundu.
İlk karşılaşmayı evinde 2-1 kazanan Lille, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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