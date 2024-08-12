Genesio basın toplantısına katılamadı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in Teknik Direktörü Bruno Genesio, basın toplantısına çıkamadı.

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Genesio basın toplantısına katılamadı!
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12 Ağustos 2024 15:42
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in Teknik Direktörü Bruno Genesio, maç öncesi basın toplantısına sırtındaki ağrılar nedeniyle katılamadı.

Sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılamayan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yerine yardımcı antrenör Dimitri Farbos, açıklamalarda bulundu.

İlk karşılaşmayı evinde 2-1 kazanan Lille, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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