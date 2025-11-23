Gençlerbirliği'nden 30 dakika 10 kişi mücadele!

Gençlerbirliği, Galatasaray'a karşı 30 dakika 10 kişi ile mücadeele etti.
Başkent temsilcisi, müsabakanın 3'te 1'lik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.
Mücadelenin 32. dakikasında Kazımcan Karataş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gören Thalisson, 60. dakikada yine Kazımcan'a yaptığı faul sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı-siyahlı takım, maçın son 30 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele verdi.
Başkent temsilcisi, müsabakanın 3'te 1'lik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.
Mücadelenin 32. dakikasında Kazımcan Karataş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gören Thalisson, 60. dakikada yine Kazımcan'a yaptığı faul sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı-siyahlı takım, maçın son 30 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele verdi.