Gençlerbirliği, Galatasaray'ın bileğini bükemiyor

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle birlikte rakibini konuk ettiği son 8 maçı kazandı.
Sarı-kırmızılılar, kırmızı-siyahlı takımla sahasında yaptığı son 8 maçtan da 3 puan çıkardı.
Başkent temsilcisine karşı iç sahadaki son yenilgisini 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçın tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 28 gol atan Galatasaray, rakibinin 8 golüne engel olamadı.
