Gençlerbirliği, Galatasaray'ın bileğini bükemiyor

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
3-2
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
0-186'
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
1-0
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
2-2
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
4-1
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
5-0
22 Kasım
Hartberg-Ried
2-0
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
2-3
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
3-1
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
1-072'
22 Kasım
Westerlo-Gent
0-0
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
0-0
22 Kasım
Derby County-Watford
2-3
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
0-0
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
3-2
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
0-0
22 Kasım
Reading-Rotherham United
1-1
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
1-3
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
1-3
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
1-1
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
5-0
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
3-278'
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
1-2
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
3-2
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
3-1
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
1-1
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
2-1
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
2-0
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
1-3
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
0-3
22 Kasım
Fulham-Sunderland
1-0
22 Kasım
Brighton-Brentford
2-1
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
2-2
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
3-4
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-3
22 Kasım
Newcastle-M.City
2-1
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
3-3
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
6-2
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
1-0
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
3-3
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-1
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
0-2
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-1
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
1-1
22 Kasım
PSG-Le Havre
1-053'
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
1-158'
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
2-252'
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
1-1
22 Kasım
Ajax-Excelsior
1-2
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
0-1
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
4-1
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
4-0
22 Kasım
Lens-Strasbourg
1-0
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
3-173'
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
1-1
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-3
22 Kasım
Cagliari-Genoa
3-3
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
1-156'
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
1-3
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Gençlerbirliği, Galatasaray'ın bileğini bükemiyor

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 8 maçı kazandı.

calendar 22 Kasım 2025 23:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Galatasaray'ın bileğini bükemiyor
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle birlikte rakibini konuk ettiği son 8 maçı kazandı.

Sarı-kırmızılılar, kırmızı-siyahlı takımla sahasında yaptığı son 8 maçtan da 3 puan çıkardı.

Başkent temsilcisine karşı iç sahadaki son yenilgisini 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçın tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 28 gol atan Galatasaray, rakibinin 8 golüne engel olamadı.

SON HABERLER
Tümü
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
