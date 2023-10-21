Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuştu
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21 Ekim 2023 20:19
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle 4'ü ligde ve 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti.

Sakatlığını atlatan Mert Günok 3 maç sonra kaledeki yerini alırken, Tayfur Bingöl de siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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