Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3 golle eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gaziantep FK, Sakaryaspor ile karşılaştı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Gaziantep'e turu getiren golleri 39. dakikada Angelo Sagal, 43. dakikada Furkan Soyalp ve 45+1. dakikada Joao Figueiredo kaydederken, Sakaryaspor'un tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ali Özgün attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Gaziantep'e turu getiren golleri 39. dakikada Angelo Sagal, 43. dakikada Furkan Soyalp ve 45+1. dakikada Joao Figueiredo kaydederken, Sakaryaspor'un tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ali Özgün attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.