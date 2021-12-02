Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3 golle eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2. Lig ekiplerinden Sakarspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3 golle eledi!
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02 Aralık 2021 22:57
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gaziantep FK, Sakaryaspor ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep'e turu getiren golleri 39. dakikada Angelo Sagal, 43. dakikada Furkan Soyalp ve 45+1. dakikada Joao Figueiredo kaydederken, Sakaryaspor'un tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ali Özgün attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.


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