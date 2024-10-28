Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.



Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, ligin 4. haftasını da bay geçti.



Dün taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Güneydoğu Anadolu temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Geride kalan haftalarda 9 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.



- Evinde ilk galibiyet



Bu maç öncesinde evinde oynadığı karşılaşmalarda Samsunpor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.



Gaziantep FK, Konyaspor galibiyetiyle taraftarı önündeki ilk 3 puanını almış oldu.



- 2 stoper sarı kart sınırına geldi



Gaziantep FK'nin iki önemli savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Saborit, sarı kart sınırına geldi.



Söz konusu oyuncular 1 Kasım Cuma günün iç sahada oynanacak Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.







