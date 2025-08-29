29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 13. randevuda!

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

29 Ağustos 2025 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 13. randevuda!






Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 4. hafta maçında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligin açılış maçında Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, teknik direktör değişikliği sonrası evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.



Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'ya karşı mücadele verecek.

- 13. randevu

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 12 karşılaşmanın dördünü Gaziantep FK, dördünü Kasımpaşa kazanırken, dört maç da berabere bitti.

Bu karşılaşmalarda Güneydoğu temsilcisi rakip kaleyi 23 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

Geçen sezon oynanan iki müsabaka da 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
