Gaziantep FK'de 8 ayrılık!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

calendar 05 Temmuz 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de 8 ayrılık!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada 8 futbolcuya katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

 

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