Gasperini: 'Trabzonspor maçı beni çok değiştirdi'

Atalanta ve PSG'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular maç sonu açıklamaları ile değerlendirmelerde bulundu.
Maç sonunda yenilen taraf olan Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini, oldukça üzgün olduklarını dile getirdiği maç sonu açıklamasında üzgün ancak umutlu olduğunu söyledi.
GASPERINI: "ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"
Gasperini maç sonu değerlendirmesinde "En büyük pişmanlığımız çok yaklaşmış olmamız. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'nın bu seviyesindeki takımlara karşı mücadele etmemiz bizi tabii ki mutlu ediyor. Futbolcularımı bu sezon yaptıkları için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.
"TRABZONSPOR MAÇI BENİ DEĞİŞTİRDİ"
Gian Piero Gasperini, Inter'in başındayken Milano'da Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın kariyerinde önemli bir dönük noktası olduğunu söyledi. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Inter dönemi için kin beslemiyorum. Inter dönemimi bir başarısızlık olarak değil, yeni bir formasyona geçiş olarak görüyorum. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bütün fikirlerim değişti. Trabzonspor maçı gelişmemi sağladı. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra fikirlerim daha da kuvvetlendi. Manchester City'ye 5-1 yenildiğimiz maçtan sonra daha ihtiyatlı bir diziliş düşündüğümü itiraf ediyorum. Ancak pes etmedim, Trabzonspor maçını düşündüm ve yapmadım." diye konuştu.
TUCHEL: "YARDIMCIMA SÖYLEMİŞTİM"
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, maç boyunca gol atamayacaklarını hiç düşünmediğini söylediği açıklamasında, "Geç gelen gol elbette stres yaratır ve biz de bunu yaşadık. Ancak bu maçta gol atamayacağımızı hiç düşünmedim. Yardımcıma gol atarsak ikincisini de hemen arkasından bulacağımızı söylemiştim ve öyle oldu." diye konuştu.
NEYMAR: "FİNALE DE GİDECEĞİZ"
Maçın yıldızlarından Neymar ise, "Atalanta harika bir takım. Aslında sürprizi başardılar. Bugün eleneceğimizi hiç düşünmedim ve öyle oynadım. Kesinlikle finale kadar gideceğimizi düşünüyorum. Çok yorgunuz ama dinlenip rakibimizi bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
PASALIC: "EN GÜÇLÜLERE KARŞI OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Atalanta'nın tek golünü atan Pasalic ise, "Elimizden geleni yaptığımıza dair hiç şüphemiz yok. Hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşıyoruz. İleriye bakarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha çok hazırlıklı olmak istiyoruz. En güçlü rakiplerle mücadele edebileceğimizi kanıtladık" ifadelerini kullandı.
Maç sonunda yenilen taraf olan Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini, oldukça üzgün olduklarını dile getirdiği maç sonu açıklamasında üzgün ancak umutlu olduğunu söyledi.
GASPERINI: "ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"
Gasperini maç sonu değerlendirmesinde "En büyük pişmanlığımız çok yaklaşmış olmamız. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'nın bu seviyesindeki takımlara karşı mücadele etmemiz bizi tabii ki mutlu ediyor. Futbolcularımı bu sezon yaptıkları için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.
"TRABZONSPOR MAÇI BENİ DEĞİŞTİRDİ"
Gian Piero Gasperini, Inter'in başındayken Milano'da Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın kariyerinde önemli bir dönük noktası olduğunu söyledi. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Inter dönemi için kin beslemiyorum. Inter dönemimi bir başarısızlık olarak değil, yeni bir formasyona geçiş olarak görüyorum. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bütün fikirlerim değişti. Trabzonspor maçı gelişmemi sağladı. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra fikirlerim daha da kuvvetlendi. Manchester City'ye 5-1 yenildiğimiz maçtan sonra daha ihtiyatlı bir diziliş düşündüğümü itiraf ediyorum. Ancak pes etmedim, Trabzonspor maçını düşündüm ve yapmadım." diye konuştu.
TUCHEL: "YARDIMCIMA SÖYLEMİŞTİM"
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, maç boyunca gol atamayacaklarını hiç düşünmediğini söylediği açıklamasında, "Geç gelen gol elbette stres yaratır ve biz de bunu yaşadık. Ancak bu maçta gol atamayacağımızı hiç düşünmedim. Yardımcıma gol atarsak ikincisini de hemen arkasından bulacağımızı söylemiştim ve öyle oldu." diye konuştu.
NEYMAR: "FİNALE DE GİDECEĞİZ"
Maçın yıldızlarından Neymar ise, "Atalanta harika bir takım. Aslında sürprizi başardılar. Bugün eleneceğimizi hiç düşünmedim ve öyle oynadım. Kesinlikle finale kadar gideceğimizi düşünüyorum. Çok yorgunuz ama dinlenip rakibimizi bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
PASALIC: "EN GÜÇLÜLERE KARŞI OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Atalanta'nın tek golünü atan Pasalic ise, "Elimizden geleni yaptığımıza dair hiç şüphemiz yok. Hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşıyoruz. İleriye bakarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha çok hazırlıklı olmak istiyoruz. En güçlü rakiplerle mücadele edebileceğimizi kanıtladık" ifadelerini kullandı.