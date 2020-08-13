Gasperini: 'Trabzonspor maçı beni çok değiştirdi'

Atalanta ve PSG'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular maç sonu açıklamaları ile değerlendirmelerde bulundu.Maç sonunda yenilen taraf olan Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini, oldukça üzgün olduklarını dile getirdiği maç sonu açıklamasında üzgün ancak umutlu olduğunu söyledi.Gasperini maç sonu değerlendirmesinde "En büyük pişmanlığımız çok yaklaşmış olmamız. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'nın bu seviyesindeki takımlara karşı mücadele etmemiz bizi tabii ki mutlu ediyor. Futbolcularımı bu sezon yaptıkları için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.Gian Piero Gasperini, Inter'in başındayken Milano'da Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın kariyerinde önemli bir dönük noktası olduğunu söyledi. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, "" diye konuştu.PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, maç boyunca gol atamayacaklarını hiç düşünmediğini söylediği açıklamasında, "Geç gelen gol elbette stres yaratır ve biz de bunu yaşadık. Ancak bu maçta gol atamayacağımızı hiç düşünmedim. Yardımcıma gol atarsak ikincisini de hemen arkasından bulacağımızı söylemiştim ve öyle oldu." diye konuştu.Maçın yıldızlarından Neymar ise, "Atalanta harika bir takım. Aslında sürprizi başardılar. Bugün eleneceğimizi hiç düşünmedim ve öyle oynadım. Kesinlikle finale kadar gideceğimizi düşünüyorum. Çok yorgunuz ama dinlenip rakibimizi bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.Atalanta'nın tek golünü atan Pasalic ise, "Elimizden geleni yaptığımıza dair hiç şüphemiz yok. Hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşıyoruz. İleriye bakarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha çok hazırlıklı olmak istiyoruz. En güçlü rakiplerle mücadele edebileceğimizi kanıtladık" ifadelerini kullandı.