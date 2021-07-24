Galtier yeni takımına Burak Yılmaz'ı istiyor

Lille'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılarak Nice'in başına geçen Christopher Galtier Burak Yılmaz'ı yeniden takımında görmek istiyor.



Fransız basını, Nice'in 3 yeni oyuncu transferi düşündüğünü, iki orta saha ve bir de deneyimli bir golcü istediğini yazdı. Galtier'in Lille'de gösterdiği başarının mimarlarından olan Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini isteyen Fransız hocanın yönetime bu konuda özel istekte bulunduğunu aktardı.



Lille'de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz için kulübün nabzını yoklayacak olan Nice kulübünün belirlediği alternatiflerin ise Çaykur Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ve Montpellier'den Gaetan Laborde olduğu belirtildi.



Burak Yılmaz, Lille formasıyla şampiyonluk yaşadığı geçen sezon çıktığı toplam 33 maçta 18 gol 5 asist kaydetmişti.



