Galatasaray'ın üç yıldızı, Komşu kancasında

Galatasaray erkek basketbol takımının yıldızları Aaron Harrison, Alex Poythress ve Greg Whittington, Olympiakos ve Panathinaikos'un radarına girdi.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın üç yıldızı, Komşu kancasında
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20 Haziran 2020 13:23
Gelecek sezon EuroLeague'de iddialı olmak isteyen Olympiakos, gözünü Galatasaraylı isimlere dikti.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray erkek basketbol takımında koronavirüsün etkileri nedeniyle düşen bütçe sonrası Amerikalı yıldızlar, kendilerine EuroLeague düzeyinden kulüpler aramaya başladı. Bu isimlerden Aaron Harrison ve Alex Poythress, Olympiakos'un radarına girdi.

Her iki isim için de Olympiakos'un menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde teklifini ileteceği vurgulandı.

PANA, WHITTINGTON'IN PEŞİNDE

Öte yandan, Galatasaray'ın bir diğer yıldız isim Greg Whittington ise Panathinaikos'un gündemine geldi. Şutör bir 4 numara arayan Yunan kulübü, Whittington için teklifini iletip cevap beklemeye başladı.



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