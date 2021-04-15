Galatasaray'ın golcü planı: Falcao yerine Boupendza

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi.



Gabon basınından Gabon Media Time'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yeteri kadar verim alamadığı Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor.



Galatasaray'ın Falcao'nun yerine düşündüğü isimse tanıdık... Haberde Cimbom'un, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi.



İngiliz kulübü Arsenal'in de Boupendza ile ilgilendiği bildirilirken, Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.



Hatayspor'la kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki Gabonlu golcü bu sezon Süper Lig'de 18 gole imzasını attı.



