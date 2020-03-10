Galatasaray'ın zemin isyanı

Galatasaray Yönetimi, futbol ailesi içindeki tartışmalara mümkün olduğunca uzak kalmak istiyor.Özellikle son dönemdeki, sarı-kırmızılılar ise mümkün oldukça bunun dışında kalmak istiyor.Böyle bir strateji güden sarı-kırmızılılar, "" diyerek kendilerince haklı oldukları konularda bile ekrana çıkmıyor. Yaşanan, dışarıda kalıp sadece şampiyonluğa motive olmak istiyor.Ancak başkanyapmayı planlıyor.Cim-Bom'da özellikle Seri'nin şikayetiyle gündeme gelen Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini, Galatasaraylı futbolcuları isyan ettirdi. Sarı-kırmızılıların bu serzenişini Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da haklı buldu.Sivasspor Başkanı, Galatasaraylı yöneticilere, kuzeye bakan kale önündeki çimlerin güneş görmediğini belirterek, bu nedenle iki kale önünde 5 derecelik bir sıcaklık fark oluştuğunu anlattı. Bunun ultraviyole güneşleme ile düzelebileceğini dile getiren Otyakmaz, bu konuda Spor Genel Müdürlüğü'nden yardım bekliyor.