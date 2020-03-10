Galatasaray'dan hakem isyanlarına: "Kayıkçı kavgası"

Galatasaray Yönetimi, futbol ailesi içindeki tartışmalara mümkün olduğunca uzak kalmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan hakem isyanlarına: 'Kayıkçı kavgası'
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10 Mart 2020 08:12
Galatasaray Yönetimi, futbol ailesi içindeki tartışmalara mümkün olduğunca uzak kalmak istiyor.

Özellikle son dönemdeki hakem hataları ve bunun sonrasındaki kulüplerin isyanı ortamın gerginleştirirken, sarı-kırmızılılar ise mümkün oldukça bunun dışında kalmak istiyor.

Böyle bir strateji güden sarı-kırmızılılar, "İş kayıkçı kavgasına dönmesin" diyerek kendilerince haklı oldukları konularda bile ekrana çıkmıyor. Yaşanan ağız dalaşının sportif ortamı gerdiğine inanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim, dışarıda kalıp sadece şampiyonluğa motive olmak istiyor.

Ancak başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının katılacağı bir toplantı ile hakem ve diğer konular hakkında bir program yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın zemin isyanı

Cim-Bom'da özellikle Seri'nin şikayetiyle gündeme gelen Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini, Galatasaraylı futbolcuları isyan ettirdi. Sarı-kırmızılıların bu serzenişini Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da haklı buldu.

Sivasspor Başkanı, Galatasaraylı yöneticilere, kuzeye bakan kale önündeki çimlerin güneş görmediğini belirterek, bu nedenle iki kale önünde 5 derecelik bir sıcaklık fark oluştuğunu anlattı. Bunun ultraviyole güneşleme ile düzelebileceğini dile getiren Otyakmaz, bu konuda Spor Genel Müdürlüğü'nden yardım bekliyor.

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