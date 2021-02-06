Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip 2 pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı
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06 Şubat 2021 19:51
Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.

BİR PENALTI İTİRAZI DAHA

İlk yarının son bölümünde, Galatasaray bir kez daha penaltı bekledi. 45. dakikada Arda'nın pasında Linnes ceza sahası içi sağ çaprazda topu alırken yerde kalarak penaltı bekledi ama maçın hakemi Cüneyt Çakır oralı devam kararı verdi.





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