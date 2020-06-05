Galatasaray'dan basketbol için flaş karar!

Avrupa basketbolunda son 1 haftada yaşanan tüm gelişmeleri burada aktarıyoruz.

Galatasaray'dan basketbol için flaş karar!
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05 Haziran 2020 20:19
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