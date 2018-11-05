Galatasaray'dan ağır tahrik savunması!

Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda... Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak. Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.Ardından savunma süreci yaşanacak. PFDK'ya sev edilen kulüp ve şahıslar çarşamba günü savunmalarını TFF'ye yollayacak. Alınan bilgilere göre G.Saray savunmasını 'tahrik' üzerine kuruyor.Sarı-kırmızılı cepheye göre maç içinde en ufak bir gerilim yaşanmadı. Maç sonunda Jailson, Belhanda'ya tokat atmasa olaylar çıkmayacaktı. Jailson'un ağır tahriki çıkan kavganın baş nedeni oldu.Yönetim ayrıca yayıncı kuruluşun görüntülerini kare kare izleyerek olası cezaları azaltacak unsurları tespit etmeye çalışıyor. Kulüpte özellikle Terim'e çıkabilecek ceza konusunda endişe yaşanıyor.