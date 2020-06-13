Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray'da beyin ve mide ameliyatı olan başkan Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından yaşanan endişeye Yusuf Günay son verdi.



Başkan yardımcısı Yusuf Günay, iddiaların aksine böyle bir şey olmadığını söyledi ve "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir." ifadelerini kullandı.