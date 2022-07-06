Galatasaray voleybol altyapısında görev değişimi

Galatasaray Kulübünde voleybol altyapı menajerliğine Ahmet Reşat Arığ getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Voleybol Altyapı Menajerimiz Şahin Çatma hocamız, görevini bugün Ahmet Reşat Arığ hocamıza devretmiştir. Her iki hocamıza teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Voleybol Altyapı Menajerimiz Şahin Çatma hocamız, görevini bugün Ahmet Reşat Arığ hocamıza devretmiştir. Her iki hocamıza teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.
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