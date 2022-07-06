Galatasaray voleybol altyapısında görev değişimi

Galatasaray'da voleybol altyapısında yeni menajer Ahmet Reşat Arığ oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray voleybol altyapısında görev değişimi
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06 Temmuz 2022 22:17
Galatasaray Kulübünde voleybol altyapı menajerliğine Ahmet Reşat Arığ getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Voleybol Altyapı Menajerimiz Şahin Çatma hocamız, görevini bugün Ahmet Reşat Arığ hocamıza devretmiştir. Her iki hocamıza teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.

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