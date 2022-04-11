Galatasaray tersten rekora imza atacak!

Bu sezon kötü rekorlar kıran ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Galatasaray, savunma açısından ise kötü bir rekora imza atmak üzere...



Lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü.



Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak. Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak.



2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.



