Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'de 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı kırmızılarda gözler Manchester United ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray deplasmanda İngiliz takımıyla oynadığı müsabakayı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Oynadığı 4 karşılaşmada 4 puan toplayan Galatasaray gruplardan çıkabilmek için Manchester United ve Kopenhag ile iki final niteliğinde karşılaşmaya çıkacak. Futbol tutkunları ise mücadelenin hangi tarihlerde oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü…Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.Müsabakanın TSİ 19:45'te başlaması bekleniyor. Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi.Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.