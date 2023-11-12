Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 17:11

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2'lik skorla kazandığı Manchester United müsabakasının ardından, şimdi tüm gözler rövanş karşılaşmasında olacak. Peki, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'de 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı kırmızılarda gözler Manchester United ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray deplasmanda İngiliz takımıyla oynadığı müsabakayı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Oynadığı 4 karşılaşmada 4 puan toplayan Galatasaray gruplardan çıkabilmek için Manchester United ve Kopenhag ile iki final niteliğinde karşılaşmaya çıkacak. Futbol tutkunları ise mücadelenin hangi tarihlerde oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü… 

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
Müsabakanın TSİ 19:45'te başlaması bekleniyor. Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

KAYBETMEME SERİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.

Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi.


Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Ivo Vieira: 'Skoru korumak için çok çalıştık' Pendikspor Ivo Vieira: "Skoru korumak için çok çalıştık"
Taner Taşkın: 'Çok farklı bitebilirdi' Spor Toto 1. Lig Taner Taşkın: "Çok farklı bitebilirdi"
Uğur Okur: 'Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz' Spor Toto 1. Lig Uğur Okur: "Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz"
Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal! Beşiktaş Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal!
Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta?
Rıza Çalımbay ilk maçında 4 değişiklik yaptı Beşiktaş Rıza Çalımbay ilk maçında 4 değişiklik yaptı
Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı Beşiktaş Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı
Beşiktaş'a kötü haber: Ante Rebic Beşiktaş Beşiktaş'a kötü haber: Ante Rebic
Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı! Real Madrid'de flaş karar!
3
Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
4
Fenerbahçe'de Fred gerçeği!
5
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi: Conor Gallagher
6
Erman Toroğlu: "Bu 3 hakem yalan söylüyor!"
7
Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok