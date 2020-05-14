Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA
Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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14 Mayıs 2020 22:18
Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcuların genel kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu belirtildi.

Aşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından top ve dayanıklılık çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 15 Mayıs Cuma günü çift idmanla sürdürecek.

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