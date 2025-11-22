Galatasaray derbiye lider gidiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbiye lider çıkacak.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, zorlanmasına rağmen 3 puan alarak koltuğunu korumayı garantiledi. Rakibi Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor ile maçını bekleyecek Galatasaray'ın 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak derbiye lider gitmesi kesinleşti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbiye lider çıkacak.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, zorlanmasına rağmen 3 puan alarak koltuğunu korumayı garantiledi. Rakibi Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor ile maçını bekleyecek Galatasaray'ın 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak derbiye lider gitmesi kesinleşti.