Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Galatasaray, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yıldız golcünün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."
FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?
Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair durum iyileşme hızına göre belli olacak.
Yıldız golcü, ligdeki Gençlerbirliği maçında kesin olarak oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında iyileşme hızı belirleyici olacak ancak riske etmemek öncelikli plan...
En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in bu maçta geniş kadroda olması hedefleniyor, ilk 11'de oynayıp oynamayacağı veya kaç dakika forma giyebileceği ise yine yetişme hızına göre doktorlar tarafından belirlenecek.
Yıldız golcünün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."
FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?
Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair durum iyileşme hızına göre belli olacak.
Yıldız golcü, ligdeki Gençlerbirliği maçında kesin olarak oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında iyileşme hızı belirleyici olacak ancak riske etmemek öncelikli plan...
En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in bu maçta geniş kadroda olması hedefleniyor, ilk 11'de oynayıp oynamayacağı veya kaç dakika forma giyebileceği ise yine yetişme hızına göre doktorlar tarafından belirlenecek.