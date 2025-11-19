Galatasaray'da Osimhen'in Fenerbahçe'ye yetişmesi riskli

Osimhen'in şiddetli ağrıları kulüp doktoru Yener İnce'yi endişelendirdi.

Yıldız golcünün Gençlerbirliği ve U.S. Gilloise maçlarını kesin kaçıracağı, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de riskli olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY ENDİŞELİ

Galatasaray 'da Victor Osimhen bilmecesi giderek büyüyor. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası yıldız golcünün durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı camiada endişe en üst seviyeye çıkmış durumda.

Karşılaşmada arka adalesinde zorlanma yaşayan Osimhen'in, ağrılarının beklenenden çok daha şiddetli olduğu ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi.

KULÜP DOKTORU TEDİRGİN

Henüz MR görüntüsüne girmemiş olmasına rağmen futbolcunun hissettiği yoğun ağrı, hem teknik heyetin hem de kulüp doktoru Yener İnce'nin ciddi şekilde tedirgin olmasına neden oldu.

Bugün MR görüntüsüne bakılacak Osimhen'in durumunu, İnce'nin tehlikeli olarak gördüğü belirtildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair ilk öngörüler belirsizliğini korudu.

Yıldız golcünün Ligdeki Gençlerbirliği maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği görüşü kulüp içinde hakim.

En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in yetişme ihtimali riskli görülüyor.