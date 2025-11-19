26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Galatasaray'da Osimhen'in Fenerbahçe'ye yetişmesi riskli

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından şiddetli ağrıları artan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği ve U.S. Gilloise maçlarını kaçıracağı, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin ise kulüp doktoru Yener İnce tarafından "tehlikeli" görüldüğü öğrenildi.

19 Kasım 2025
Haber: Takvim
Galatasaray'da Osimhen'in Fenerbahçe'ye yetişmesi riskli
Osimhen'in şiddetli ağrıları kulüp doktoru Yener İnce'yi endişelendirdi.
 
Yıldız golcünün Gençlerbirliği ve U.S. Gilloise maçlarını kesin kaçıracağı, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de riskli olduğu belirtiliyor.
 
GALATASARAY ENDİŞELİ
 
Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi giderek büyüyor. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası yıldız golcünün durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı camiada endişe en üst seviyeye çıkmış durumda.
 
Karşılaşmada arka adalesinde zorlanma yaşayan Osimhen'in, ağrılarının beklenenden çok daha şiddetli olduğu ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi.
 
KULÜP DOKTORU TEDİRGİN
 
Henüz MR görüntüsüne girmemiş olmasına rağmen futbolcunun hissettiği yoğun ağrı, hem teknik heyetin hem de kulüp doktoru Yener İnce'nin ciddi şekilde tedirgin olmasına neden oldu.
 
Bugün MR görüntüsüne bakılacak Osimhen'in durumunu, İnce'nin tehlikeli olarak gördüğü belirtildi.
 
FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?
 
Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair ilk öngörüler belirsizliğini korudu.
 
Yıldız golcünün Ligdeki Gençlerbirliği maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği görüşü kulüp içinde hakim.
 
En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in yetişme ihtimali riskli görülüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
