Galatasaray'da iki siftah; Halil ve Morutan

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki siftah; Halil ve Morutan
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26 Eylül 2021 22:53
Galatasaraylı futbolcular Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, Göztepe maçında bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekiple bu sezonki 4. resmi maçına çıkan Halil, 49. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın hatasında fileleri havalandırarak ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yeni transferlerden Olimpiu Morutan ise 6. resmi maçında sarı-kırmızılı formayla ilk kez skoru değiştirdi.

Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmirli renktaşını yenerek Süper Lig'deki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Sezona GZT Giresunspor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Galatasaray, ligde 2 müsabaka sonra da gol sevinci yaşadı.

Göztepe, son 3 maçını kaybetti

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de son 3 maçında mağlup oldu.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçında 4. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarından puan çıkaramadı.


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