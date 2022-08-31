Galatasaray'da gözler Avrupa'da transferin son gününde. Avrupa'da transfer bugün sona ererken Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer ihtimali de büyük olasılıkla netleşecek.Icardi, bugün Sevilla ya da Avrupa'da başka bir kulübe Transfer olmaz ve PSG'de kalırsa Fransız ekibinin İtalyan oyuncuyu 1 yıllığına sarı kırmızılılara kiralaması bekleniyor.Icardi başka kulübe giderse Galatasaray , Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'u alacak.25 yaşındaki Jamaikalı golcü Shamar Nicholson'un Rus kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 7.5 milyon euro değerindeki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.Bu sezon 5 karşılaşmada forma giyen Nicholson henüz golle tanışamadı. Kariyerinde 160 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 59 gol atarken 17 de asiste imza attı.