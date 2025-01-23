Galatasaray'da geri sayım: Ahmed Kutucu!

Galatasaray, Eyüpspor'un ardından Ahmed Kutucu ile de sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da geri sayım: Ahmed Kutucu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 19:27
Son güncelleme 23 Ocak 2025 19:57
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamasının ardından Ahmed Kutucu ile masaya oturdu.

SÖZLEŞME ŞARTLARINDA ANLAŞMA

Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Temaslarına devam eden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaştı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Ahmed Kutucu, takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery