Galatasaray'da geri sayım: Ahmed Kutucu!

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferi için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamasının ardından Ahmed Kutucu ile masaya oturdu.
SÖZLEŞME ŞARTLARINDA ANLAŞMA
Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Temaslarına devam eden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaştı.
Galatasaray, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Ahmed Kutucu, takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamasının ardından Ahmed Kutucu ile masaya oturdu.
SÖZLEŞME ŞARTLARINDA ANLAŞMA
Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Temaslarına devam eden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaştı.
Galatasaray, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Ahmed Kutucu, takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.