Galatasaray'da Florya gerçekleri

Galatasaray'a imza atarken şampiyon olacaklarını söyleyen genç Okan Buruk, zaman zaman oyun olarak eleştirilse de sonuç almasını bildi.Birçok yeni transfer ve dünya yıldızı isimlerden oluşan kadroda sevgi ve saygıya dayanan güzel bir iletişim kuran Okan Buruk haftalar ilerledikçe bunun meyvelerini almasını bildi. Kadro adaletinde kimseyi küstürmedi. Gerektiğinde altyapıdan Emin'i, 19'luk Kazımcan'ı da oynattı, ihtiyacı olduğunda 37'lik Gomis'i de... Yine sistemin oturması ve fikstür dezavantajının sona ermesiyle de galibiyet serisi yakalanmış oldu.Okan Buruk ilk senesinde kadro mühendisliği konusunda da adeta ders verdi. Takımda Gomis ile beraber Mustafa Muhammed ve Diagne gibi forvetler bulunmasına rağmen, 37 yaşındaki Fransız oyuncuyu takımda bırakan başarılı çalıştırıcı, "2 forvet alacaksak Gomis'i tutmamız yeterli. O tecrübesi ile bize katkı verecek ve hamle oyuncumuz olacak" diyerek yönetime sunduğu tez haklı çıktı. Tecrübeli futbolcu, Icardi ve Seferovic'e rağmen büyük katkı verdi.İstanbulspor maçında duran topları çok etkili kullanan ve kornerden atılan iki golün ortasını yapan Mertens yine iş başında olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanılan duran toplarda ilk tercihin Belçikalı futbolcu olmasını istedi. Mertens'in olmadığı anlarda ise Oliveira duran topları ilk kullanan isim olacak. Cim-Bom, İstanbulspor maçında yaklaşık 10 ay sonra kornerden gol bulmuştu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk 11'de forma verdiği sol bek Kazımcan Karataş'tan kötü haber geldi. İstanbulspor maçında bileği burkulan oyuncunun, sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. 19 yaşındaki futbolcunun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulandı. Maçta sakatlanan diğer isim olan Midtsjö'nün durumunun önemli olmadığı, Sivas karşısında oynayabileceği vurgulandı.