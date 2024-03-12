Galatasaray'da fikstür avantajı

Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olanSüper Lig'de sezonun geri kalan kısmında 9 maça çıkacak Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 6'sını İstanbul'da oynayacak.Kasımpaşa (d), Hatayspor, Pendikspor, Sivasspor, Karagümrük (d) ve Fenerbahçe mücadeleleri için şehir değiştirilmeyecek.Cimbom sadece Alanyaspor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmaları için uzun bir mesafe kat edecek.