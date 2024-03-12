Galatasaray'da fikstür avantajı

Okan Buruk liderliğinde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da fikstür avantajı göze çarpıyor. İşte detaylar....

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da fikstür avantajı
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12 Mart 2024 12:40
Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'da fikstür avantajı dikkat çekiyor.

Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmında 9 maça çıkacak Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 6'sını İstanbul'da oynayacak.

Kasımpaşa (d), Hatayspor, Pendikspor, Sivasspor, Karagümrük (d) ve Fenerbahçe mücadeleleri için şehir değiştirilmeyecek.

Cimbom sadece Alanyaspor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmaları için uzun bir mesafe kat edecek.  

 
 

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